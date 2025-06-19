CAMPANYES
Balaguer pinta noves zones segures a les escoles La Noguera i Vedruna
Balaguer ha sumat aquest mes de juny noves àrees segures a l’entorn de les escoles La Noguera i la Vedruna. Es tracta de la segona fase de la pintada de les zones “un petó i adeu”, una iniciativa que va començar el mes de gener i que mira de millorar la seguretat viària en les hores punta d’entrada i sortida dels centres educatius.
L’edil d’Educació, Anna Profitós, va valorar molt positivament la resposta que ha tingut la iniciativa als primers centres on es va implantar i va afegir que han incorporat la campanya Mira i passa, per sensibilitzar els joves sobre la importància de mirar la carretera abans de travessar al detectar-se situacions de risc.