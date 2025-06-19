ALGUAIRE
El consistori reforça la neteja dels carrers
Nou contracte per quatre anys i una inversió de 50.000 euros anuals. S’ha reorganitzat el servei a cinc zones
L’ajuntament d’Alguaire invertirà 50.359 euros cada any en la neteja viària de la localitat amb l’objectiu de millorar la qualitat i la freqüència del servei a tot el municipi. L’alcalde, Joan Guillaument, va apuntar que aquesta inversió suposa un increment del 130% respecte a l’anterior concurs de neteja viària i el canvi suposa un augment de les hores setmanals de servei amb més operaris i maquinària especialitzada amb aigua a pressió que arribi a tots els racons dels carrers.
Així mateix, es reforçarà la neteja a les zones esportives i del cementiri. Va afegir que el nou contracte, que té una durada de quatre anys, contempla també la neteja els caps de setmana i en actes i celebracions festives de la localitat. “Això suposa que s’oferirà un servei els set dies de la setmana i a tots els espais de la localitat”, va afirmar.
Una altra de les millores del nou contracte és la recollida de les escombraries menors dels carrers i el buidatge de les papereres que hi ha repartides a tota la via pública. Per aconseguir una millor eficiència s’ha reorganitzat el servei a cinc zones de neteja diferents, amb horaris i freqüències adaptats segons les necessitats de cada espai, incloent la Mata de Pinyana.
“Hem fet un esforç i és una nova visió de la neteja dels carrers perquè l’espai comú de tots els veïns estigui net i sigui agradable, i donar resposta a les necessitats del poble”, va assegurar.