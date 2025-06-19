SUCCESSOS
Hospitalitzada una dona al ser atacada per un gos en ple carrer a Talarn
La víctima va patir múltiples ferides i un jutge diu que l’animal ha d’anar a una protectora
Una veïna de Talarn va haver de ser hospitalitzada al ser atacada per un gos quan passejava per aquest municipi del Jussà. L’animal actualment és propietat de l’ajuntament després que l’any passat els seus amos fossin detinguts per suposat tràfic de drogues, segons va informar Pallars Digital. Els fets es remunten al 10 de maig quan la víctima passejava el seu gos per la zona de la Font de Caps i aquesta va ser atacada per l’altre gos, que no estava lligat. La dona va reaccionar defensant la seua mascota, agafant-la en braços, i va rebre mossegades en braços, coll, cara i mans, segons ha explicat l’esmentat mitjà digital. La dona ferida va ser atesa i va haver de ser intervinguda a l’hospital del Pallars de Tremp. Pel que sembla, el gos, que es diu Connor, ha protagonitzat altres incidents.
Després de la denúncia que va interposar davant dels Mossos d’Esquadra, el jutjat de Tremp va dictar una resolució en el qual determina que el gos ha de ser acollit en una protectora que pugui fer-se’n càrrec. De moment, fins que no es resolgui el cas, l’animal es troba en una gossera municipal. Aquest diari es va posar en contacte amb l’alcalde, Àlex Garcia, que va declinar fer declaracions sobre el tema. Val a recordar que el consistori és el responsable de l’animal des que els seus amos van ser arrestats fa un any en una batuda en el municipi. Concretament, la Policia Nacional va detenir dos persones i va decomissar 1.500 plantes de marihuana, com va informar aquest diari. Veïns voluntaris són els encarregats de passejar el gos.