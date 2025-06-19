FORMACIÓ
Maniobres amb futurs sergents a Talarn
Els 518 futurs sergents de la Promoció de l’Acadèmia General Bàsica de Suboficials de Talarn, que el pròxim 5 de juliol rebran els despatxos de sergent, participen aquests dies en els exercicis Minerva 2025, dirigits a posar en pràctica els coneixements adquirits durant la formació.
D’aquesta manera, coincidint amb aquestes pràctiques, el subdelegat del Govern espanyol a Lleida, José Crespín, juntament amb el Coronel Director de l’AGBS, Ángel Francisco Rodríguez, van visitar ahir les instal·lacions de l’Acadèmia de Talarn per seguir de prop els exercicis que, tal com va explicar Crespín, “complementen la trajectòria formativa dels futurs sergents”.