TORRE-SERONA
Rellotges intel·ligents per cuidar la gent gran de Torre-serona
L’ajuntament de Torre-serona va presentar dimarts el projecte de rellotges intel·ligents de protecció dirigit a les persones grans del municipi. Aquesta iniciativa busca millorar la qualitat de vida de les persones d’edat avançada i proporcionar tranquil·litat als seus familiars mitjançant dispositius de monitoratge constant que podrien beneficiar fins a 70 veïns de la localitat. Els dispositius, que estaran subvencionats pel consistori, compten amb característiques avançades com detecció de caigudes, sensors de tensió arterial i temperatura, a més de geolocalització en temps real. Aquests rellotges destaquen per la seua simplicitat d’ús, amb un únic botó i una aplicació que facilita la comunicació amb les famílies, adaptant-se perfectament a les necessitats d’una població envellida. L’alcalde, Agustí Jiménez, va apuntar que a partir d’avui s’enviarà un formulari a les famílies interessades perquè decideixin si volen optar al rellotge. “Pot beneficiar 70 persones encara que s’estima que s’hi apuntaran unes 40”, va dir.