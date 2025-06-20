PLE
Bronca pel català i divisió per la sentència de Sixena a la Diputació
Encreuament d’acusacions d’usar la llengua amb finalitats partidistes arran del Pacte Nacional. PSC i PP s’abstenen en una moció contra el trasllat de l’art del MNAC
La defensa i la promoció del català va ser motiu d’un debat aspre en el ple de la Diputació, arran d’una moció d’ERC, PSC i Pacte Local (PL) de suport al Pacte Nacional per la Llengua. Es va aprovar amb els 13 vots a favor d’aquestes tres formacions i Unitat d’Aran (UA) i 12 en contra de Junts-Impulsem i PP.
Marc Solanes (Junts) va reclamar als promotors de la moció que “deixin d’utilitzar la llengua com a arma política” i va exigir un reglament d’ús del català en la corporació provincial. Rosa Pujol (PL) va qualificar el rebuig dels juntaires al Pacte Nacional d’“electoralisme” i el president de la Diputació, Joan Talarn (ERC), va desafiar Solanes a obrir el meló de regular la llengua a la institució. “Li passo el testimoni, faci-ho vostè, però la responsabilitat del que succeeixi després serà seua”, va dir. “Ara no hi ha cap problema lingüístic a la Diputació, però n’hi haurà un de molt gran si iniciem un reglament”, va concloure. Val a recordar que regulacions per afavorir el català en altres administracions han estat objecte de recursos judicials per augmentar la presència del castellà.
El ple va aprovar també una moció de Junts-Impulsem contra el trasllat a Sixena de l’art del MNAC. Va rebre el suport aquest grup, ERC, PL i UA, mentre que PSC i PP es van abstenir. Xavier Palau (PP) va destacar que la seua abstenció va contra la disciplina de vot del seu partit. “No és suficient”, va valorar Manel Solé (Impulsem), que va criticar aquest posicionament i el dels socialistes. “Volíem una declaració institucional”, va assenyalar.
n El ple de la Diputació va aprovar per unanimitat el pla de subvencions d’aquest any a ajuntaments per al manteniment de camins municipals, dotat amb 7,5 milions d’euros. La diputada de Serveis Tècnics, Cristina Morón, va assenyalar que això suposa un 38% més que el 2024.
Durant la sessió es va aprovar també de forma unànime un conveni amb la Coordinadora d’Entitats de Salut Mental i Addiccions de Lleida, en virtut del qual la corporació provincial aportarà 1,6 milions d’euros fins al 2028. L’acord preveu una primera aportació anual de 365.000 euros aquest any i increments anuals del 5% que beneficiaran les quinze associacions agrupades a la coordinadora. Pagarà professionals i activitats d’aquestes entitats, així com despeses corrents.