Estabilitzat l'incendi d'Os de Balaguer, que ha afectat prop de 16 hectàrees
Hi treballen una trentena de dotacions dels Bombers
Els Bombers han donat per estabilitzat cap a dos quarts de sis de la tarda d'aquest divendres l'incendi que crema des de poc després de les dos del migdia a la zona de l'Ermita de Cèrvoles, a Os de Balaguer, a la Noguera. Els Agents Rurals han fet una primera estimació d'afectació i calculen que el foc ha cremat prop de 16 hectàrees, una de les quals agrícola i la resta forestals. Ara investiguen les causes del foc. Fins a 34 dotacions dels Bombers s'han mobilitzat per extingir les flames, 25 de terrestres i 9 d'aèries.
Continuem treballant a #IFOsdeBalaguer— Bombers (@bomberscat) June 20, 2025
25 🚒
6 🚁
3 🛩️
86 👩🚒👨🚒
El cap evoluciona favorablement i el flanc esquerre té algun punt calent però quedarà confinat a una pista. Seguim prioritzant el flanc dret que va fent petites carreres.#bomberscat #GRAF #MAER #EPAF #GROS pic.twitter.com/d5sJVlROcp
El cap del foc ha arribat a la carena i ha avançat vessant avall abans el dispositiu d'emergències no l'ha pogut perimetrar. El flanc esquerre té algun punt calent, però quedarà confinat a una pista. Els Bombers prioritzen el flanc dret, que és per on l'incendi podria propagar amb més potencial, afavorit pel vent de ponent, i va fent petites carreres.