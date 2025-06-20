CERVERA
La Generalitat vol portar la brossa de la Segarra a les Terres de l’Ebre
Projecta dipositar-la en un termini de 10 anys a l’abocador de Mas de Barberans, al Montsià
La Generalitat vol portar les escombraries de la Segarra a la província de Tarragona, a més de 170 quilòmetres de distància. El nou pla d’infraestructures de gestió de residus contempla tancar l’abocador de Cervera en un termini de deu anys i traslladar a partir de llavors els residus de la comarca a les Terres de l’Ebre. Preveu dipositar-los a l’abocador de Mas de Barberans, al Montsià. Així ho va explicar el president del consell de la Segarra, Ramon Augé, al participar dimarts passat en una reunió al Bages entre representants de les diferents comarques catalanes i de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC). Allà es van donar a conèixer de forma oficial els primers detalls de la planificació del Govern.
A finals del mes de maig passat, el director de l’ARC, Albert Planell, va anunciar que la Generalitat clausuraria en deu anys l’abocador de Cervera i d’altres cinc a les comarques lleidatanes, on només quedarien els de Montoliu de Lleida i Tremp. En el cas de la Segarra, l’Agència de Residus va avançar que planteja el trasllat de les escombraries al Montsià, si bé contempla també altres opcions com el Bages o el Segrià.
Cost de transport
Durant la reunió, Augé va reclamar que l’ARC assumeixi el cost addicional que suposarà del transport de les escombraries fora de la Segarra i que es faci de forma solidària a tot Catalunya. Pretén evitar així que les comarques més allunyades dels abocadors paguin un preu major per la gestió dels residus. Augé considera que encara és aviat per valorar el nou pla, ja que no està del tot definit, i està a l’expectativa de veure com evoluciona. Tanmateix, tem que suposi “un augment del transport d’escombraries en camions per tot Catalunya i una pèrdua d’autonomia”.
L’ampliació en dubte
El consell tenia previst ampliar l’abocador comarcal per disposar de 103.000 metres cúbics més de capacitat i allargar-ne així la vida útil en 15 anys. Segons Augé, ja disposen de l’avantprojecte i, de moment, continuaran amb els tràmits urbanístics i ambientals necessaris per a les obres. És una actuació que tindria un cost d’1,5 milions aproximadament.
“Si es materialitza el pla de la Generalitat, haurem de valorar si en fem l’ampliació o no”, va assenyalar Augé, encara que va advertir que, si la posada en marxa del pla es demora, “no podem quedar-nos sense un lloc on poder dipositar les escombraries”.
n L’abocador comarcal de la Segarra està arribant al límit de capacitat i ja s’ha aprovat de forma inicial la primera fase d’un projecte per ampliar-lo de forma urgent. Implicarà intervenir en el vas actual, que té una superfície de 23.000 metres quadrats, per afegir quatre metres d’altura. D’aquesta manera, el dipòsit de residus podrà allargar la seua vida útil tres anys més.
Ampliació d’urgència al dipòsit comarcal de residus
inversió necessària per portar a terme aquests treballs s’estima en 365.000 euros. D’altra banda, el consell també treballa en la licitació del servei de recollida de residus i gestió de l’abocador comarcal per als propers vuit anys. El contracte actual amb l’empresa GBI Paprec SA finalitza a començaments de l’any 2026, amb la possibilitat de pròrroga durant dos anys. L’abocador comarcal es va inaugurar el juny del 1992, fa més de trenta anys. D’altra banda, cada any entren a les instal·lacions 4.700 tones de residus, unes 13 tones al dia.