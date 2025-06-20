COMARCA
Més de 840.000 euros per als accessos a nuclis
Intervenció en sis municipis de la zona nord de la comarca aquest any. S’actuarà en un total de 373 km2 de camins
El consell del Solsonès invertirà aquest any 841.076 euros en la millora i reparació de camins i accessos a nuclis rurals de la zona nord de la comarca. Els treballs inclouran els municipis de Lladurs, Odèn, Guixers, la Coma i la Pedra, Sant Llorenç de Morunys i Solsona. En algun d’aquests camins i vies rurals l’ens comarcal ja ha intervingut anteriorment, encara que és necessari tornar a fer-ho per evitar la degradació del ferm.La actuació preveu completar la pavimentació dels camins que estan en mal estat, així com la millora de les cunetes de formigó, amb l’objectiu de guanyar seguretat viària.
En total s’intervindrà en un total de 373 quilòmetres quadrats de camins. La inversió més abundant es farà a Lladurs, on es destinaran 273.000 euros. A Odèn hi ha prevista una inversió de 242.000 euros i a Guixers, de 140.000. A la Coma i la Pedra es destinaran 130.000 euros, a Solsona 38.000 i a Sant Llorenç de Morunys, 9.000.
Poblacions del sud
El consell preveu intervenir l’any que ve en la rehabilitació de camins de poblacions del sud de la comarca com Biosca, Llobera, la Molsosa, Pinós, Riner i Torà. A la resta de municipis de la comarca s’actuarà l’any 2027 i els treballs s’emmarcaran als municipis de Castellar de la Ribera, Clariana de Cardener, Navès, Olius i Pinell del Solsonès.
n La Diputació ha tret a concurs les obres de millora de la intersecció de la carretera LV-4142 a Solsona i la construcció de la rotonda a l’escola El Vinyet.
Més de 770.000 euros per a la rotonda del col·legi El Vinyet
xí, està prevista una inversió de 770.100 euros i la construcció d’un carril bici, a més de la millora de la xarxa d’enllumenat públic amb la incorporació de fanals led per guanyar eficiència energètica i reduir la contaminació lluminosa. El mes de febrer passat, el ple de l’ajuntament de Solsona va desencallar la construcció de la rotonda a l’aconseguir un conveni urbanístic als terrenys on es farà la rotonda.