GUISSONA
La robòtica floreix des de La Llavor
Escolars de Guissona es familiaritzen amb aquesta tecnologia a l’Espai Maker que ha incorporat aquest projecte educatiu. L’any que ve podria estendre’s a Sant Guim de Freixenet i Tàrrega
La Llavor ha posat en marxa el nou Espai Maker a les seues instal·lacions de Guissona. Es tracta d’un projecte educatiu impulsat per bonÀrea i l’ajuntament que va nàixer el 2020 per oferir formació en noves tecnologies i robòtica a través del mètode LEGO Education a més de 1.100 alumnes dels centres educatius de la localitat dins de l’horari lectiu.
El nou Espai Maker, que va obrir al febrer, està pensat per acollir l’alumnat de sisè de primària i primer i segon d’ESO. “La idea és que en aquest espai tinguin la possibilitat de crear el que ells vulguin i com vulguin”, explica Laura Toset, responsable de responsabilitat social corporativa (RSC) de bonÀrea. Se’ls plantegen reptes i han de solucionar-los de forma oberta, com siguin capaços d’imaginar. Un dels que se’ls ha proposat en aquest curs és construir una papallona que pugui batre les ales. Els alumnes s’encarreguen de la part mecànica i de la programació, però també del disseny de les ales, que construeixen amb una talladora làser. En un futur, quan ja dominin les eines de què disposen, l’objectiu és que els reptes que se’ls plantegin puguin donar solucions a problemes reals.
Amb el suport de Robotix
A La Llavor assisteixen alumnes des de primer de primària, i en funció de les seues edats treballen amb materials diferents. Joaquim Llobet, professor de l’escola Ramon Faus i Esteve, explica que aquí “els escolars treballen el pensament computacional, que consisteix en la resolució de problemes o situacions reals”.
Els docents compten amb el suport de l’equip de Robotix i una plataforma que dissenya els mètodes d’aprenentatge. “La Llavor ens ofereix un espai molt ben equipat, i aquí tenim accés a material que no tenim a les escoles”, assenyala Llobet, que reconeix que els alumnes estan molt motivats amb els reptes que els plantegen, però sens dubte la part que més els agrada és la de construir.
Per la seua part, el director general de bonÀrea, Jaume Alsina, recorda que La Llavor va nàixer per tal que “Guissona sigui una població atractiva per establir-se a nivell professional i familiar, on tinguem els mateixos serveis i oportunitats que a les grans ciutats”.
En aquest sentit, va destacar que un dels objectius és despertar les vocacions científiques i tecnològiques entre els més petits, sobretot entre les nenes, per posar fi a la bretxa de gènere, treballant amb referents femenins d’aquests àmbits.
La Llavor s’expandeix
En els últims anys, el projecte de La Llavor s’ha expandit a altres poblacions en un radi d’entre 20 i 30 quilòmetres de distància. El 2021 es va ampliar a Agramunt i des d’aquest curs també s’ofereix a Ponts, Torà o Santa Coloma, per la qual cosa s’ha arribat a 500 alumnes més. Tots ells imparteixen entre 30 i 60 hores anuals de formació i a cada població compten amb el suport del teixit empresarial. Està previst que, de cara al curs vinent, també puguin sumar-s’hi Sant Guim de Freixenet i Tàrrega.
Des de fa quatre anys a La Llavor de Guissona també s’organitza la Fira de la Robòtica amb activitats, tallers i demostracions obertes al públic que permeten veure com aplicar la robòtica en el dia a dia o en l’entorn laboral i educatiu. Aquest any també presenten els Training Camps, casals i colònies d’estiu per a joves d’entre 8 a 17 anys amb experiències gamificades per aprendre a través del joc.