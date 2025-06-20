SOLSONA
Solsona instal·la cinc fanals solars en llocs fins ara sense enllumenat
El veïnat del barri del Tossal i el Serrat d’en Mingo de Solsona ja disposen de llum al camí per als vianants que sovint s’utilitza com a drecera per atansar-se al centre. La brigada municipal ha instal·lat cinc fanals solars. Pròximament, el consistori preveu col·locar enllumenat del mateix tipus al carrer Santuari de Pinós, ja que es tracta també d’un dels punts foscos de la localitat.
Amb aquesta actuació es dona resposta a una de les peticions que els veïns han fet arribar a l’ajuntament a través de les visites dels edils a barris. Els fanals solars permeten tenir un enllumenat públic en llocs on no arriba la xarxa elèctrica, a més de ser una aposta per l’eficiència energètica. Els fanals de la zona Torre Viladot han suposat una inversió de 6.243 euros.
Així mateix, anteriorment, el consistori va instal·lar aquest tipus de fanals al camí de la Creu l’any 2022, i també a l’avinguda Sant Bartomeu, en un punt que s’ha reforçat amb tres nous punts de llum a petició dels industrials de la zona.