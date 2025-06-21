Una avaria talla la llum 15 hores a Montoliu de Lleida
Incidència a la xarxa de l’elèctrica municipal. El proveïment va caure amb la tempesta de dijous i va tornar al migdia
Els veïns de Montoliu de Lleida van passar quinze hores sense subministrament elèctric entre les deu de la nit de dijous, quan va quedar interromput coincidint amb la tempesta de granís que va descarregar al nord del Segrià, i la una del migdia d’ahir divendres, quan va quedar restablert per complet.
La incidència que va generar el tall es va produir a la xarxa de la Distribuïdora Elèctrica de Montoliu, la companyia municipal que gestiona el repartiment de l’energia als habitatges i negocis de la localitat. L’incident va provocar el tall del subministrament que Endesa serveix a la distribuïdora local, el centre de mesura del qual, el dispositiu que deriva el fluid cap a la xarxa, va ser aïllat per la generadora per evitar danys en la seua. “La seua avaria va arrossegar la nostra”, van indicar fonts d’Endesa.
L’avaria va afectar els habitatges i els establiments i serveis del nucli urbà, mentre que les centrals fruiteres de la localitat no es van veure afectades per no subministrar-se des d’aquesta xarxa. El col·legi va celebrar sense llum l’últim dia de curs.
“Vam trucar a la companyia i ens va dir que havia d’estar resolt en una hora”, va explicar l’alcalde, Eduard Murgó.