Edils de barri per donar atenció de proximitat a Balaguer
Balaguer estrena un model de gestió municipal dividit en barris. La ciutadania podrà plantejar dubtes i suggeriments
La Paeria de Balaguer ha impulsat la creació dels regidors de barri per establir un contacte més directe amb els ciutadans. La iniciativa busca crear espais de diàleg on els veïns puguin expressar necessitats, suggeriments i propostes directament als seus representants municipals assignats. Per implementar aquest pla de participació ciutadana, la Paeria ha dividit la ciutat en nou zones d’actuació municipal, assignant un edil responsable a cada àrea. Les reunions començaran el dilluns 30 de juny a la zona pròxima a l’església del Sagrat Cor, amb la presència de l’edil de Cultura i Turisme, Carme Puigpelat, amb l’alcaldessa, Lorena González, que assistirà a les primeres reunions de tots els regidors.
Calendari de trobades
El calendari de reunions continuarà en dies successius per diferents barris de Balaguer. L’1 de juliol se celebrarà la trobada al parc del Secà amb el regidor d’Urbanisme, Entorn natural, Comunicació, Empresa i Comerç, Guifré Ricart. El dia 2 serà el torn de Laia Vilardell, edil d’Esports i Assumptes Socials, a la zona propera al col·legi Vedruna, mentre que el dia 3 de juliol serà Borja Vega, responsable de Benestar animal, qui es reunirà amb els veïns pròxims al col·legi Mont-Roig, a la carretera de Camarasa. La pròxima tanda de reunions començarà la setmana del 7 de juliol als blocs de la Caixa, amb Anna Profitós, regidora d’Educació i Igualtat. El dia 8, Sandra Madueño, responsable de Joventut, es reunirà amb veïns del barri del Firal, i el 9 li tocarà a Jesús Cienfuegos, de Règim Intern, a l’àrea de l’Escola Pia. Finalment, el 14 de juliol, Montserrat Rossells, edil de Salut, tancarà les reunions a la plaça Sant Jordi.
L’alcaldessa, Lorena González, va explicar que l’objectiu és que, a partir d’aquestes primeres reunions, s’estableixi un contacte directe amb els veïns. “Han de ser espais de diàleg constructiu per trobar solucions als problemes específics de cada zona, considerant les seues característiques i realitats peculiars”, va dir.
A més d’informar sobre les actuacions que s’han portat a terme enc ada zona i les previstes, es busca que els veïns puguin plantejar dubtes i suggeriments en un diàleg directe amb els representants municipals. “Cada regidor haurà de gestionar el seu barri i establir un calendari de trobades per fer un seguiment”, va dir.