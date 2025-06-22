Confinats quatre hores els veïns de Cervera per un foc que arrasa més de 400 hectàrees
L’incendi, originat a Granyena de Segarra, posa en alerta Granyanella, la Curullada i Fonolleres i obliga a tallar l’A-2 i carreteres locals. En una jornada en què Ponent supera els 40 graus
Un incendi originat a Granyena de Segarra va obligar ahir a confinar durant quatre hores els veïns de Cervera i d’altres municipis propers, i tallar l’A-2 i altres carreteres locals, arrasant més de 400 hectàrees. És el primer gran incendi de la temporada a les comarques de Ponent, que ahir van superar per primera vegada els 40 graus. L’avís es va rebre a les 13.27 hores a l’incendiar-se el vehicle d’un pagès en un camp sense collir a Granyena de Segarra. “Les flames es van expandir molt ràpidament a causa del vent. També van aparèixer focus secundaris que dificultaven el treball dels Bombers”, va explicar Núria Gil, delegada del Govern a Lleida, des del lloc de comandament que va instal·lar a Tàrrega.
A les cinc de la tarda, els veïns rebien als mòbils l’ordre de confinar Cervera i poc després els de Granyanella i els nuclis de Curullada i Fonolleres. Se’ls instaven a evitar desplaçaments i tancar portes i finestres. A més, també es va veure afectada la circulació de Rodalies de les línies RL3 i RL4 entre Cervera i Tàrrega.
La consellera d’Interior, Núria Parlon, va anunciar que, a les 21.05 hores, el foc ja estava estabilitzat i que s’havia restablert la circulació a l’A-2, N-II i també als trens. Cap a les 20.45 hores, es va aixecar el confinament a Cervera i a les 21.30 hores, a la resta.
Segons els Agents Rurals, el foc va calcinar 445 hectàrees, la majoria de cereal, algunes de no recol·lectades, a més de massa forestal i, en menor mesura, en zona urbana. El cap d’Intervenció dels Bombers, Ricard Expósito, va explicar que van treballar 290 efectius amb més de 80 vehicles, amb 12 d’aeris. “A tot Catalunya hem hagut de donar resposta a més de 35 incendis de vegetació. Un de simultani a Martorell”, va destacar. Així mateix, va assenyalar que a Granyanella i a la Curullada hi havia edificacions afectades i que haurien de valorar-ne la gravetat. L’objectiu dels Bombers era, amb l’ajuda dels tractors dels pagesos a més d’ADF i GPIF, parar l’incendi a l’A-2, que es va tallar entre Tàrrega i Cervera, a l’amainar el vent.
Ahir també es va registrar un altre foc de vegetació agrícola a Ivars d’Urgell i va calcinar unes tres hectàrees. En la jornada d’ahir, inici oficial de l’estiu, Alcarràs va registrar la temperatura més alta de Catalunya, amb 40,1º.