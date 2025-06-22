Controlat l'incendi agrícola de la Segarra, que ha afectat unes 473 hectàrees
Una vintena de dotacions de Bombers continuen a la zona per evitar revifades i es demana limitar desplaçaments
Els Bombers de la Generalitat han donat per controlat a les 07.30 hores del matí d'aquest diumenge l'incendi agrícola de la Segarra, que ha afectat unes 473 hectàrees. Una vintena de dotacions terrestres continuen a la zona per evitar revifades, revisar fumaroles i assegurar el perímetre del foc. Es demana limitar desplaçaments innecessaris al punt de l'incendi, que ahir dissabte va obligar a confinar durant unes hores Cervera, Granyanella de Segarra, Curullada i Fonolleres. També es va tallar l'A-2 a la Segarra i les carreteres L-303, L-311B, LV-2141 i N-IIa. El foc es va originar per l'incendi d'un turisme en un camp de conreu de cereal a Granyena de Segarra, que el fort vent va estendre i propagar per altres camps sense segar.
Els Bombers de la Generalitat han donat per controlat a primera hora d'aquest diumenge l'incendi de la Segarra, bàsicament agrícola però també de vegetació forestal i urbana, que ha afectat els termes municipals de Granyena de Segarra, Granyanella i Cervera i part de l'espai natural protegit de Granyena. El Servei Català de Trànsit (SCT) informa que totes les carreteres estan obertes i no hi ha restriccions a la mobilitat. Els Bombers han ordenat l'aixecament de tots els confinaments, però es demana a la població que eviti desplaçaments innecessaris per tota la zona de l'incendi, ja que el foc encara no està extingit.
Segons les dades provisionals del Cos d'Agents Rurals, l'incendi ha cremat una superfície de 472,96 hectàrees, majoritàriament de vegetació agrícola (321,80 ha), però també forestal (148,96 ha) i, en grau més baix, urbana (2,20 ha). D'aquestes, 355,60 hectàrees pertanyen a l'espai natural protegit de Granyena. El municipi més afectat ha estat Granyena de Segarra. La hipòtesi principal de la causa del foc seria un vehicle que s'ha incendiat. Protecció Civil de la Generalitat ha tancat la prealerta del pla Infocat -activat en fase d'alerta ahir per la simultaneïtat d'incendis-, però reclama no abaixar la guàrdia atès que el risc d'incendi continua essent alt (nivell 2 sobre 4) a una quinzena de comarques del centre, oest i sud de Catalunya.