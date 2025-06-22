La ultradreta aboca la seua intolerància sobre el minaret de la mesquita de Seròs, el primer de Lleida: “harakiri a la nostra cultura i els nostres drets i llibertats”
Denuncien la construcció com una amenaça cultural i acusen la comunitat musulmana i els partits catalans de fomentar la “islamització” de Lleida
Les dos formacions d’ultradreta amb representació parlamentària a Catalunya, Vox i Aliança Catalana, van coincidir ahir a projectar la seua intolerància sobre el minaret de la mesquita de Seròs, el primer element d’aquest tipus que s’aixeca en un temple musulmà al territori del que avui és la demarcació de Lleida des de l’edat mitjana, tal com va avançar SEGRE ahir.
Comarques
La mesquita de Seròs aixeca el primer minaret de Lleida des de l’edat mitjana
EDUARDO BAYONA
El portaveu de la formació d’ultradreta espanyolista al consell comarcal del Segrià, Josep Roca, va qualificar en un comunicat de “gravíssim i inadmissible que l’esquerra i el separatisme col·laborin activament en la destrucció de la nostra cultura i tradicions” i va assegurar, encara que sense més concreció, que no “en tinguin cap dubte que ho posarem tot al seu lloc”. I va titllar d'“harakiri a la nostra cultura i els nostres drets i llibertats que es permeti l’avanç a passos gegantescos de l’islamisme a Lérida [sic]”.
La delegació lleidatana de la ultradreta catalanista va despatxar la novetat acusant a la xarxa social X la comunitat musulmana de predicar “un islam radical”, d’incitar l'“odi contra Occident” i de voler “imposar la xaria” o llei islàmica. “Això no és convivència, és islamització accelerada i ER [sic], Junts, PSOE, Comuns i CUP en són còmplices”, afegia.