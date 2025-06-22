SEGRE
La ultradreta aboca la seua intolerància sobre el minaret de la mesquita de Seròs, el primer de Lleida: “harakiri a la nostra cultura i els nostres drets i llibertats”

Denuncien la construcció com una amenaça cultural i acusen la comunitat musulmana i els partits catalans de fomentar la “islamització” de Lleida

La panoràmica del l’skyline de Seròs des del turó del castell ofereix aquest contrast entre el minaret de la nova mesquita i la silueta de l’església barroca de la Nativitat. - JORDI ECHEVARRÍA

Les dos formacions d’ultradreta amb representació parlamentària a Catalunya, Vox i Aliança Catalana, van coincidir ahir a projectar la seua intolerància sobre el minaret de la mesquita de Seròs, el primer element d’aquest tipus que s’aixeca en un temple musulmà al territori del que avui és la demarcació de Lleida des de l’edat mitjana, tal com va avançar SEGRE ahir.

El portaveu de la formació d’ultradreta espanyolista al consell comarcal del Segrià, Josep Roca, va qualificar en un comunicat de “gravíssim i inadmissible que l’esquerra i el separatisme col·laborin activament en la destrucció de la nostra cultura i tradicions” i va assegurar, encara que sense més concreció, que no “en tinguin cap dubte que ho posarem tot al seu lloc”. I va titllar d'“harakiri a la nostra cultura i els nostres drets i llibertats que es permeti l’avanç a passos gegantescos de l’islamisme a Lérida [sic]”. 

La delegació lleidatana de la ultradreta catalanista va despatxar la novetat acusant a la xarxa social X la comunitat musulmana de predicar “un islam radical”, d’incitar l'“odi contra Occident” i de voler “imposar la xaria” o llei islàmica. “Això no és convivència, és islamització accelerada i ER [sic], Junts, PSOE, Comuns i CUP en són còmplices”, afegia.

