TURISME
Un pont d’elevada afluència al Pirineu llança la campanya turística estival a Lleida
Els establiments turístics de la muntanya registren ocupacions de més del 80% i alguns freguen el ple. L’oferta d’esports d’aventura i culturals i el bon temps animen el sector
El pont de Sant Joan ha donat el tret de sortida a la temporada turística d’estiu amb altes ocupacions al Pirineu, que se situen entre el 80% i el 90% i arriben a fregar el ple en alguns establiments, segons va explicar el president de la Federació d’Hostaleria de Lleida, Josep Castellarnau.
El pont festiu fins dimarts, el final del curs escolar, les previsions de bon temps i atractius propis d’aquesta època de l’any com els descensos de falles (més informació a les pàgines 3, 4 i 5) contribueixen a atreure una alta afluència de públic a les comarques de muntanya lleidatanes.
A part de les festes del foc, declarades patrimoni immaterial de la humanitat per la Unesco, aquest cap de setmana també suposa l’estrena d’una nova atracció turística: el primer tram de la gran tirolina de Boí Taüll, construïda per contribuir a la desestacionalització d’aquesta estació de muntanya (més informació a la pàgina 22).
Previsions
El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida preveu que la demarcació torni a atreure en aquesta campanya estival més de mig milió de visitants (les seues previsions apunten a igualar o millorar la marca de 580.000 de l’estiu del 2024) i que el nombre de pernoctacions pugui superar el milió i mig com ja va ocórrer en els dos exercicis anteriors.
Les previsions d’alguns dels subsectors del turisme com els dels esports vinculats a l’aigua, com en el cas del ràfting, apunten també a aconseguir uns resultats històrics a l’arrancar l’estiu amb un dels volums més grans de reserves d’aigua del segle emmagatzemades als embassaments, que garanteix la disponibilitat de cabals en virtut dels acords que aquest tipus d’empreses mantenen des de fa diverses dècades amb les companyies elèctriques que els gestionen.
n El sector hoteler de Lleida va superar el milió de pernoctacions en els primers quatre mesos d’aquest any, una dada que arriba després d’haver tancat la campanya hivernal de més afluència des que l’INE (Institut Nacional d’Estadística) recull les dades. Entre els mesos de gener i d’abril, en un període que inclou el pont de la Setmana Santa, la demarcació va registrar la visita de 431.063 turistes, la major part dels quals (346.748, el 80,4%) van optar pels hotels per allotjar-se. Aquesta afluència va generar un total de 1.027.511 pernoctacions, en aquest cas també amb els hotels, que en van concentrar 819.298 (el 79,7% del total), com el subsector de més activitat. La mitjana de les pernoctacions se situa en 2,8. La campanya hivernal, la de desembre i gener, es va tancar amb l’afluència de 213.202 visitants a la demarcació, amb un creixement del 34 per cent davant dels registres anteriors a la pandèmia.