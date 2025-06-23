Aval dels regants d’Aitona per modernitzar 381 ha
L’assemblea general de regants de la Comunitat de Regants de la Séquia Major d’Aitona va donar llum verda ahir per majoria a l’execució del projecte de modernització de la primera fase de la xarxa de regadiu de la comunitat.
Aquest ambiciós projecte tindrà un impacte directe en 302 regants i inclourà una superfície de 381 hectàrees distribuïdes entre els termes municipals d’Aitona i de Soses.
Les obres tenen un termini màxim d’execució que s’estén fins a finals del 2027, amb una inversió estimada de més de cinc milions d’euros. D’aquesta quantitat, 2,9 seran aportats per la Generalitat.
La modernització d’aquesta infraestructura del Segrià contempla la construcció de diversos elements essencials per tal de millorar l’eficiència del sistema de reg. Així, entre les obres que hi ha previstes destaca la construcció d’una bassa d’emmagatzemament, que comptarà amb una presa nova a la séquia principal.
A més, el projecte inclou la instal·lació d’una estació de bombatge i filtrat, així com el desenvolupament d’una completa xarxa hidràulica que permetrà optimitzar la distribució de l’aigua a tota la zona beneficiada dels dos municipis del Baix Segre.