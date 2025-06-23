Culmina l’adequació de la Casa de Cultura
L’edifici ja acull de nou el personal de la regidoria. El consistori va adquirir l’edifici contigu per millorar l’accés
L’ajuntament de Tàrrega ha finalitzat les obres d’adequació de la Casa de Cultura, equipament ubicat al carrer de les Piques. L’edifici ja acull de nou el personal tècnic de la regidoria de Cultura i, a partir del setembre, s’instal·larà el de Promoció Econòmica i Turisme, facilitant així una gestió més eficient i integrant serveis municipals a un edifici històric. En els últims anys, l’àrea de Cultura ha estat ubicada a la plaça de Sant Antoni i la de Promoció Econòmica es troba a la planta baixa del consistori.
Els treballs s’han centrat en la substitució de finestres i balconeres per unes de noves de fusta; la instal·lació de dos bombes de calor per a la climatització, i l’actualització de la xarxa elèctrica i informàtica. Els treballs també han inclòs la renovació dels lavabos i la millora de la terrassa. Així, aquestes actuacions asseguren que l’equipament pugui oferir un entorn adequat per a serveis administratius i oficines, a més de preservar l’estructura i el valor patrimonial de l’edifici.
La intervenció ha costat 108.554,63 euros i ha anat a càrrec de l’empresa Tallers Vidal Amill, en una actuació que va començar el mes de novembre passat. L’edifici té una superfície construïda de 743 m² i compta amb elements arquitectònics originals del 1748. Un dels reptes de la Casa de Cultura és millorar-ne l’accessibilitat i, en aquest sentit, l’ajuntament va adquirir l’immoble contigu amb la idea d’instal·lar la infraestructura necessària per garantir l’accés a les plantes superiors a les persones amb mobilitat reduïda. Es tracta de la casa ubicada a la plaça Major número 6 i coneguda popularment com Ca l’Andreu, amb una superfície construïda de 1.202 metres quadrats.
D’altra banda, el mes de setembre passat, el consistori va destinar 226.000 euros a la compra de l’immoble aprofitant els ingressos provinents de la liquidació de la Participació de Tributs a l’Estat (PTE) de l’exercici 2022.
L’edifici està ubicat en un punt estratègic i ofereix la possibilitat de centralitzar, en un futur, els serveis administratius que ara es troben dispersos en diferents seus, algunes de les quals en règim de lloguer. A més, Ca l’Andreu està declarat com a Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) i és un dels pocs edificis singulars que es conserven a Tàrrega de l’època medieval i moderna.