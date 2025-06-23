Mor un jove de 20 anys de Lleida ofegat en un pantà a Alcarràs
De 20 anys i veí de Lleida, ahir a la tarda estava amb un grup d’amics. En una zona entre Montagut i la Cerdera
Un jove de 20 anys va morir ahir ofegat mentre es banyava en un pantà a Alcarràs. Els serveis d’emergències van rebre l’avís a les 18.27 hores, que un jove no podia sortir de l’aigua i que l’estaven perdent de vista. Fonts properes van assenyalar que el jove, veí de Lleida, era a la zona amb un grup d’amics.
Fins al lloc es van activar dos ambulàncies del SEM i els sanitaris van intentar reanimar-lo sense èxit. També hi havia patrulles dels Mossos i tres dotacions dels Bombers.
Es tracta de la primera víctima mortal en aigües interiors des que el passat 15 de juny va començar oficialment la campanya d’estiu. El Govern fa una crida a extremar les precaucions durant la campanya de bany en platges, piscines i aigües interiors. L’estiu passat, el SEM va atendre 153 persones per ofegaments a Catalunya, un 87% de les quals van ser estabilitzades i traslladades a centres sanitaris.
Una vegada s’alerta al 112, és clau la ràpida resposta dels testimonis en l’inici de les maniobres de reanimació cardiopulmonar fins a l’arribada de l’ambulància. Així mateix, l’any passat, van morir 17 persones per ofegament a les platges, 7 en piscines i 4 en aigües interiors.