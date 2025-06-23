El nou parc infantil de la plaça 1 d’Octubre estarà llest aquest mes
L’ajuntament de Bellpuig està ultimant les obres de renovació del parc infantil de la plaça 1 d’Octubre. La previsió és que es pugui estrenar abans d’acabar aquest mes de juny. Es tracta d’un projecte molt reivindicat després que el primer concurs, que es va fer el 2023, quedés desert.
L’alcalde, Jordi Estiarte, va explicar que “el paviment serà de cautxú i hi haurà un joc d’enfilar-se amb cordes com una piràmide, un multijoc inclusiu amb jocs d’enfilar-se, equilibri, reunió, tobogan i rocòdrom i un joc simbòlic per als més petits com una caseta i supermercat, entre altres elements per a nens d’entre 1 i 12 anys”.
La tanca perimetral estarà composta per plàstic reciclat, igual que el mobiliari urbà (bancs i paperera) perquè segons l’alcalde “es tracta d’un material menys susceptible al vandalisme”.
Els treballs, amb un termini d’execució de dos mesos, es van adjudicar a Silmar Servicios y Equipamientos Urbanos S.L.U. per 59.732,42 euros.
La renovació del parc és “molt necessària” perquè, a més d’estar ja deteriorat pel pas del temps, és un parc infantil molt freqüentat pels nens i les famílies, a l’estar situat a la zona esportiva, on hi ha el camp de futbol, les piscines i el pavelló.