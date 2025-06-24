Cinc empreses opten a construir Inefc Pirineus
L’ajuntament espera adjudicar l’obra durant les properes setmanes. Els alumnes estrenaran edifici el curs 2026-27
El procés de licitació de les obres per construir el nou centre universitari d’Inefc Pirineus encara la recta final i haurà d’acabar en les properes setmanes. El termini per presentar ofertes va acabar ja fa algunes setmanes i el comitè tècnic està ara en el procés d’obertura dels sobres. L’alcalde de la Seu d’Urgell, Joan Barrera, va explicar que opten a aconseguir la construcció de l’equipament educatiu cinc empreses, totes de fora de la comarca.
Les obres, que començaran aquest mateix any, previsiblement “entre finals d’estiu o començaments de tardor”, segons l’ajuntament, s’allargaran 18 mesos, per la qual cosa els alumnes hauran d’estrenar les instal·lacions durant el curs 2026-27. El pressupost d’aquest nou equipament, que permetrà als alumnes abandonar les instal·lacions provisionals de l’edifici cultural Les Monges, ascendeix a 11.621.451 euros (amb impostos).
L’ajuntament compta per a les obres amb una subvenció de 4 milions d’euros de la Generalitat, que el Govern atorgarà en dos anualitats. La primera, aquest mateix any, serà d’1,2 milions d’euros, i la segona, amb els 2,8 milions restants, en el següent. La resta de la inversió per construir el nou edifici, que acollirà el grau universitari de Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (CAFE) va a càrrec de la Diputació, que aportarà uns altres 4 milions d’euros. Els 3,6 milions restants aniran a càrrec de l’ajuntament. L’increment dels preus de la construcció ha encarit el projecte en més de dos milions d’euros, que assumirà l’ajuntament amb l’ajuda d’un préstec, segons va indicar l’alcalde. Al setembre va arrancar la quarta promoció amb més de 170 alumnes. La nova seu doblarà el nombre de places, que ara és de quaranta per curs.
Edifici sostenible
El projecte ha estat redactat per l’equip Cerouno + OP Team Arquitectura i estarà ubicat en una parcel·la de l’Horta del Valira pròxima a l’escola Mn. Albert Vives. Les obres afectaran part de la zona destinada ara a estacionaments de vehicles. El projecte destaca que es tracta d’una proposta “sostenible i integrada amb l’entorn”, amb un ampli espai d’accés i una plaça de més de 500 m2. El skyline estarà inspirat en el perfil de la serra del Cadí.