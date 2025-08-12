Retards d’una hora en els trens de de Rodalies entre Lleida i Terrassa per una incidència en la senyalització
L'R4 acumula demores que poden superar els 30 minuts
Els trens que circulen entre Lleida i Manresa estan registrant aquest dimarts al matí retards per una incidència que afecta la senyalització a Calaf i els tècnics estan treballant per solucionar-la, segons indica Adif. Així, a la línia RL4, el tren Lleida Pirineus 5.12 h - Terrassa Estació del Nord 7.36 h i el Terrassa Estació del Nord 5.20 h - Lleida-Pirineus 7.42 h circulen amb una demora d'una hora, informa Renfe.
A més, a l’RL3, els trens Lleida- Pirineus 8.03 h - Cervera 8.54 h i Cervera 9.12 h - Lleida-Pirineus 10.03 h no circulen. També hi ha retards a l’R4 que poden superar els 30 minuts per les obres a la zona de Martorell. D’altra banda, a l’R11, el tren Figueres 6.41 h - Sants 8.40 h s’ha cancel·lat per motius sobrevinguts.