L'alcalde de Mollerussa demana al Govern que intervingui a l'Ajuntament
Després que no acceptessin un crèdit de 2 milions d'euros a l'últim ple municipal
L'alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, ha demanat aquest matí que la Direcció General d'Administracions Locals (DGAL) intervingui a l'ajuntament per la situació de bloqueig intern que pateixen des dels últims dies. Tot plegat arriba després que el Ple municipal retirés de l'ordre del dia per segona vegada consecutiva el punt per aprovar un crèdit de 2 milions d'euros. La proposta no va prosperar perquè el departament d'Intervenció no va emetre un informe favorable.
Solsona ho ha anunciat aquest matí, i ha assegurat que es troba en una "situació límit" i que després de 15 anys com a alcalde veu com aquesta situació l'afecta personalment. També creu que l'ajuntament no té cap problema econòmic i que la mesura hauria de poder tirar endavant perquè no hi ha un conflicte polític entre l'equip de govern.