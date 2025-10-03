ADMINISTRACIÓ
Mollerussa demana al Govern que intervingui el consistori per solucionar el col·lapse actual
Marc Solsona denuncia retards sistemàtics d’Intervenció i reclama “ajuda legal, eficaç i immediata”. El director general d’Administració Local aposta per la via de la mediació com a solució
L’alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, ha sol·licitat formalment a la Generalitat que intervingui l’ajuntament per un “col·lapse intern” sense precedents en l’administració local. Així, ahir va remetre tres cartes al conseller de la Presidència, Albert Dalmau; el secretari de Governs Locals i Relacions amb Aran, Xavier Amor; i el director general d’Administració Local, Francesc Belver, reclamant “ajuda legal, eficaç i immediata” per desbloquejar l’acció municipal. “Avui és el pitjor dia des que soc alcalde. No puc complir les meues obligacions i l’ajuntament està paralitzat. Per això demano empara i ajuda a la Generalitat”, va declarar.
La gota que ha fet vessar el got va arribar dimecres, quan el ple no va poder debatre l’aprovació d’un crèdit de dos milions d’euros destinat a obres a la via pública per l’absència d’un informe complet d’Intervenció. Aquest mateix punt ja s’havia hagut de retirar de la sessió celebrada quinze dies enrere pel mateix motiu.
Així, Solsona va acusar Intervenció de retardar sistemàticament els informes preceptius i d’actuar “amb un dret de veto que no li correspon”. Malgrat tot, el primer edil va explicar que la solució no rau a obrir expedients disciplinaris perquè “procediment és llarg i no ofereix una solució immediata. No serveix per desbloquejar el dia a dia”. Més enllà dels expedients que no avancen, l’alcalde va alertar de la “paràlisi invisible” que afecta el govern municipal: “És la dels projectes que ni tan sols es presenten perquè sabem que quedaran embussats”, va advertir. “Això no és un moviment polític. És un SOS institucional. És un crit d’auxili en nom de la ciutat”, va remarcar. Solsona va aprofitar per reflexionar sobre el model de gestió pública: “El funcionari hauria de servir la gent, no convertir-se en un mur que frena l’acció de govern.”
Acompanyament i mediació
El director general d’Administració Local, Francesc Belver, va confirmar, consultat per aquest diari, haver mantingut converses amb l’alcalde i va admetre les dificultats que travessa el consistori. “Hem parlat molt amb l’ajuntament i el que ens demanen és una intervenció. Però la Generalitat no pot fer-ho per respecte a l’autonomia local”, va assenyalar.
Belver va subratllar que la tasca del Govern serà d’acompanyament i mediació: “Hem d’ajudar, buscar solucions i intentar resoldre aquesta situació, que no és senzilla.” Aquest enfocament està recollit en el Programa Pilot de Mediació per a entitats locals de l’Administració pública, l’objectiu de la qual és resoldre conflictes entre funcionaris i càrrecs electes.
Solsona va posar xifres al bloqueig administratiu: hi ha 115 expedients que han superat els terminis legals sense resoldre’s. “És una xifra que parla per si sola. No es tracta d’un cas puntual, sinó d’un col·lapse generalitzat que afecta tots els departaments”, va destacar. A més, va explicar que el procés d’estabilització laboral de 94 treballadors municipals, que s’havia d’haver resolt el novembre del 2023, continua pendent. “No pot ser que desenes de persones no tinguin garanties sobre el seu futur laboral per la falta d’un informe”, va advertir.
La paràlisi també afecta la prestació de serveis bàsics i la relació amb proveïdors i entitats locals. Solsona va rebutjar “que un servei municipal es quedi sense personal el dia que toca per falta d’un informe. És impossible que una associació no sàpiga quan cobrarà una subvenció. Això condemna la ciutat a la paràlisi i genera descrèdit institucional”, va lamentar. El període mitjà de pagament a proveïdors s’ha disparat a uns 120 dies de mitjana. “És paradoxal: tenim diners, però no podem pagar perquè falta un informe. No és admissible”, va subratllar.