La Diputació millora la via entre Puigverd i Margalef
Inversió de més d’1,3 milions en obres
El president de la Diputació, Joan Talarn, va inaugurar ahir les obres de rehabilitació del ferm de la carretera LV-7022 entre Puigverd de Lleida i Margalef (Torregrossa), que han suposat una inversió de més d’1,3 milions d’euros. L’acte es va celebrar al terme municipal de Puigverd i va comptar amb la presència de l’alcaldessa, Úrsula Barrufet, i la primera edil de Torregrossa, Maribel Zamora. Els treballs han consistit en l’aplicació d’una nova capa de reforç del paviment que permetrà allargar la vida útil del ferm i millorar-ne l’adherència. A més, han inclòs la millora d’un tram especialment conflictiu, un revolt amb escassa visibilitat, així com l’adequació de la senyalització vertical i horitzontal, que es trobava, en mal estat de conservació.
Talarn va explicar que millorar les comunicacions entre municipis de Lleida és una de les prioritats de la institució per garantir l’equitat en infraestructures i millorar la qualitat de vida dels veïns. Per la seua banda, tant Barrufet com Zamora van coincidir que la millora d’aquesta carretera respon a una necessitat llargament reivindicada.