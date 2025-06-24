Impulsen a Fonolleres una electrolinera per a grans camions, la primera de Lleida
La firma titular de l’estació de servei Eurotrak la tramita en sòl annex a aquest complex al peu de l’A-2. Preveu inaugurar-la enguany, quan el parc d’aquest tipus de vehicles encara és gairebé inexistent
L’estació de servei Eurotrak, al peu de l’autovia A-2 a Fonolleres (Granyanella), acollirà la primera electrolinera a les comarques de Lleida per recarregar les bateries de grans camions elèctrics. L’empresa propietària del complex, Gesgrup 2000 SL, ha iniciat la seua tramitació davant d’Urbanisme i espera posar-la en marxa a finals d’aquest any en terrenys annexos a les seues actuals instal·lacions. Aquesta iniciativa es planteja en un moment en què el parc de vehicles pesants elèctrics encara és pràcticament inexistent.
El projecte sobre la taula de la Generalitat preveu la construcció d’una marquesina amb més de 500 panells solars a la coberta i, a sota, vuit punts de càrrega per a vehicles elèctrics: quatre per a turismes, de 160 quilowatts (kW) de potència cada un, i quatre per a camions, tots de 400 kW. El punt de recàrrega ocuparà una superfície total de 1.600 metres quadrats en una parcel·la de més de 9.000.
Els panells solars subministraran part de l’energia per recarregar vehicles, però la futura electrolinera estarà lluny de ser autosuficient. L’alta potència necessària, especialment als punts de càrrega per a camions, farà necessari que el complex rebi subministrament d’una línia propera de mitjana tensió de 25 kV.
Joan Carles Balcells, administrador de Gesgrup 2000 SL, va explicar que, tot i que encara no hi hagi camions pesants elèctrics a les carreteres, els punts de càrrega no quedaran en desús. “Ja hi ha alguns models de cotxes elèctrics que poden recarregar-se amb aquesta potència”, va explicar, i va valorar que obrir la primera electrolinera per a vehicles pesants de Lleida pot contribuir a posicionar-la en el futur. “Qui pega primer, pega dos vegades”, va resumir.
Els principals fabricants de camions pesants inclouen als seus catàlegs models elèctrics, però des de la patronal lleidatana del transport per carretera Asotrans van dir que no tenien constància de cap a Lleida. Precisament, l’escassetat de punts de càrrega adequats per a ells a les carreteres és el principal fre per a l’adopció d’aquest tipus de vehicles.
Les comarques de Lleida sumen més de 600 punts de càrrega per a cotxes elèctrics, segons dades del ministeri per a la transició ecològica i el nombre va en constant augment: hi ha nombrosos projectes en tràmit per desplegar-ne més a les comarques lleidatanes i facilitar així la mobilitat elèctrica. Endesa va inaugurar divendres passat la primera electrolinera ultraràpida per a vehicles elèctrics de la C-14 a les instal·lacions de Bassella Experiences, empresa especialitzada en activitats del món del motor.