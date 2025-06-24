Integració per a 58 persones
La Fundació Integra Pirineus ocupa actualment a l’Alt Urgell més de mig centenar de persones en risc d’exclusió social. L’entitat en va atendre 276 més durant l’any 2024 passat i el 40% dels treballs es concentren en l’àmbit de la gestió forestal sostenible
Un total de 276 persones en risc d’exclusió soci laboral ateses al llarg de l’any 2024 passat. Aquest és l’últim balanç que ha fet públic la Fundació Privada Integra Pirineus dels diferents programes d’inserció laboral que té en marxa a la comarca de l’Alt Urgell, tant a través de contractacions com en suport a l’hora d’integrar-se al mercat laboral. L’entitat està establerta a la comarca des de l’any 2011. Té la missió clara de contribuir en la inserció social i laboral de persones en risc d’exclusió social, amb especial atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual i/o trastorns de la salut mental, i ocupa actualment 58 persones, de les quals 21 presenten situació de vulnerabilitat i 16 treballadors pateixen una discapacitat, ja sigui física, sensorial, intel·lectual o derivada d’una malaltia mental. Set tenen més de 55 anys i tres són persones nouvingudes a la comarca.
El 40% de la plantilla es concentra en l’àmbit de la gestió forestal sostenible, mentre que la resta es reparteix en treballs de jardineria, neteja viària, repartiment i distribució, atenció en consergeries, suport al refugi supracomarcal d’animals i en el servei d’atenció telefònica de l’ajuntament de la Seu. A aquest personal s’afegeix el de gestió i administració de la mateixa fundació.
Un dels programes més rellevants d’Integra Pirineus és la gestió forestal, que durant l’any 2024 va executar accions sobre 134 hectàrees, entre les quals destaquen el manteniment i conservació de regs, l’estassada de parcel·les urbanes, la recuperació de zones de pastura i actuacions en vegetació en marges de carreteres locals.
A les 43 accions que han portat a terme al llarg de l’últim any en l’àmbit de la gestió forestal sostenible, l’entitat ha extret 4.434 tones de fusta i ha servit 841 tones d’estelles de biomassa i 49 tones més de llenya.
Integra Pirineus disposa d’un equip de professionals que desenvolupa les tasques d’acostament i vinculació amb quaranta empreses col·laboradores del territori, a fi d’afavorir la inserció social i laboral de les persones amb més dificultats d’accés al mercat laboral. Paral·lelament, la Fundació ha començat amb una nova línia d’activitats que consisteix en un grup de lleure amb l’objectiu de desenvolupar activitats conjuntes en el temps lliure, perquè les persones que participen en els programes i també aquelles que se sentin pròximes a l’entitat, puguin conèixer-se més.
El grup es troba en fase de consolidació, i fins ara ha organitzat diferents activitats i sortides lúdiques, una de les quals a la ciutat de Barcelona, i ja hi han participat 32 persones. El grau de satisfacció dels participants és d’un 9,7 sobre 10.