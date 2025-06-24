Inverteix gairebé un milió per deixar de perdre el 65% de l’aigua per fugues
L’ajuntament de Bellver ha anunciat obres per millorar i renovar els sistemes de subministrament de l’aigua potable en alta i en baixa del municipi. La inversió total suma 900.000 euros. El regidor d’Urbanisme, Josep Maria Roig, va explicar ahir que el rendiment del sistema de l’aigua potable del municipi “és molt baix” i el va situar en “un 35,5%, cosa que significa que “de cada 100 litres que surten del dipòsit municipal d’aigua, només n’arriben 35 litres consumidors”, va assegurar. Els tècnics tenen com a objectiu incrementar-ho fins al 70%.
El consistori ha executat alguns dels treballs i d’altres acabaran d’aquí a uns 3 mesos. Ha previst actuacions per adequar i monitorar les captacions d’aigua (170.634 euros), millorar i renovar la xarxa de subministrament des dels dipòsits fins a les cases (149.655 euros), actuacions per millorar la digitalització dels sistemes de gestió (76.298 euros), obres per a la nova captació de Rocaplana (54.866 euros), i la rehabilitació del pou de l’Ingla (29.287 euros).