El nou pavelló del Segalar va agafant forma
Posen l’estructura i instal·len les parets
El segon pavelló poliesportiu cobert del complex del Segalar va agafant forma amb la col·locació de les plaques prefabricades de les parets una vegada acabada la instal·lació dels pilars i l’estructura que suportarà el sostre, el muntatge del qual començarà una vegada finalitzi l’actual fase dels treballs.
La construcció del nou pavelló poliesportiu cobert, un dels projectes heretats per l’actual equip de govern municipal PP-Vox-Par dels seus antecessors de PSOE-Par, i amb un finançament que amb el suport del Govern d’Aragó ha estat diverses vegades en l’aire per qüestions administratives, completarà el mapa de les instal·lacions d’aquest àmbit de la capital lliterana juntament amb el complex a l’aire lliure de Los Olmos.
El projecte té un pressupost de 2,13 milions d’euros i està sent executat per l’empresa constructora Paobal Albalate.
La planta baixa tindrà instal·lacions de bàsquet, futbol sala, voleibol i bàdminton, entre altres esports de sala. A més, l’edifici annex al nou pavelló inclourà també un magatzem, dos vestidors amb lavabos i una aula.