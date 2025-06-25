La distància màxima per compartir energia passa de 2 a 5 quilòmetres
L’Estat l’amplia per afavorir les comunitats energètiques i l’autoconsum compartit. En el marc d’un decret per evitar apagades com la d’abril
La distància màxima per compartir energia generada per a autoconsum passarà de l’actual límit de dos quilòmetres fins a un màxim de cinc. El Govern espanyol l’amplia en el marc d’un decret per afavorir el subministrament energètic i evitar que es repeteixi l’apagada que va deixar sense llum tota la península Ibèrica el 28 d’abril passat (més informació a la pàgina 21). Aquesta mesura s’aplicarà a instal·lacions de fins a 5 megawatts (MW) de potència i beneficiarà tant comunitats energètiques com l’autoconsum d’electricitat compartit de famílies, empreses i ajuntaments. El sector de les renovables va rebre amb satisfacció la notícia, malgrat que el nou límit queda lluny del que reivindica: fins a 20 quilòmetres, que s’aplica ja a França.
Tot just un 2 per cent de les més de 9.000 centrals solars i altres instal·lacions que generen energia per a autoconsum a Lleida són d’ús compartit. La viabilitat d’aquest tipus de projectes està condicionada en gran manera per la distància màxima per compartir l’energia respecte al lloc on es genera, especialment en zones rurals, on els consumidors poden ser separats diversos quilòmetres entre si.
Fins al novembre del 2022, l’autoconsum compartit d’energia es limitava a només 500 metres, una restricció que frenava aquest tipus de projectes. A partir d’aleshores el Govern espanyol va ampliar el radi a un quilòmetre i poc després a dos per a panells solars sobre teulades, mentre que va mantenir el límit de 500 metres per als instal·lats al nivell del terra. Augmentar la distància màxima va afavorir la proliferació de comunitats energètiques i altres iniciatives per compartir energia. Tanmateix, organitzacions agràries i el sector de les renovables van denunciar que això continuava sent insuficient per al món rural. Ara esperen la publicació al BOE per comprovar si aquest avenç té lletra petita.
n “És menys del que volem, però és un avenç”, va afirmar Jaume Pedrós, delegat a Catalunya de l’associació de productors d’energies renovables Anpier. Per la seua part, Alcarràs Bioproductors, societat que reuneix més d’un centenar de ramaders d’aquesta localitat i municipis veïns, espera conèixer el decret per saber si es beneficiarà d’aquesta mesura. “En principi és una bona notícia, però amb el mal gust de boca que no arribi als 20 quilòmetres per incloure tots els nostres socis”, va dir el seu president, Jordi Jové. Amb el límit inicial de 500 metres amb prou feines podien subministrar-ne dos. Amb el nou de 5 quilòmetres, potser una vintena.