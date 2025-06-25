Ponent arriba als 40,5º amb 7 municipis en risc molt alt d’incendi
Els Agents Rurals van activar ahir el nivell 3 del Pla Alfa en set municipis de la Noguera i el Segrià per situació de perill molt alt d’incendi forestal en una jornada amb nous avisos per la calor. A Castellnou de Seana es va registrar la temperatura màxima més elevada de Catalunya, amb 40,5 graus, mentre que diversos municipis del pla van arribar als 40 graus com Lleida, Mollerussa i Seròs. A la tarda hi va haver tempestes al Pirineu.
Per la seua banda, els Bombers van continuar revisant ahir els incendis del cap de setmana passat. A Plandogau, a la Noguera, hi havia vuit dotacions, cinc més a Granyena de Segarra i dos a Pinell de Solsonès, on també va actuar un helicòpter. Així mateix, es van registrar avisos per petits incendis de vegetació. N’hi va haver a Soses, on van cremar 30 metres de canyissos, a les Borges Blanques, a la deixalleria i un altre de matolls, a Cervià i Lleida.