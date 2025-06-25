Quatre ferits en un incendi a Puigverd de Lleida
Es va declarar a les 4.18 hores en una casa del carrer Lleida. Un home i tres dones van ser evacuats a l’Arnau de Vilanova
Quatre persones, un home i tres dones, van resultar ferits aquest dimarts a la matinada al resultar intoxicats per inhalació de fum en un incendi en una casa de Puigverd de Lleida. Els ferits van ser evacuats a l’hospital Arnau de Vilanova.
El foc es va declarar a les 4.18 hores quan els serveis d’emergència van ser alertats d’un incendi en un habitatge del carrer Lleida d’aquest municipi del Segrià. El foc, en un immoble de planta baixa i primer pis, es va declarar al menjador.
Fins al lloc del sinistre es van desplaçar tres dotacions dels Bombers de la Generalitat, patrulles dels Mossos d’Esquadra i quatre ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).
Al menjador
Els propietaris van fer una primera extinció tirant aigua i els efectius van acabar apagant-lo. Posteriorment, van remullar punts calents i van ventilar l’immoble, que va quedar afectat pel fum.
Per la seua part, el SEM va atendre un home i tres dones, tots ells adults, que havien resultat intoxicats per inhalació de fum. Posteriorment van ser derivats a hospital Arnau Vilanova de Lleida. Durant la matinada d’ahir dos persones més van resultar intoxicades en l’incendi de la cuina d’un pis a Tortosa, segons va informar ahir el Govern en el balanç del dispositiu especial de la revetlla de Sant Joan.
Val a recordar que divendres passat va morir un home de seixanta anys a l’incendiar-se un pis al carrer Príncep de Viana de Lleida, en el segon incendi mortal de l’any a la demarcació. L’altre foc es va registrar el dia 4 de maig a Tàrrega. La víctima era l’escriptor Xavier García, de cinquanta-set anys, tècnic municipal de l’àrea de Cultura a l’ajuntament de Tàrrega.