Fleca en una aula escolar
Una família de Mataró reobrirà a l’agost l’única botiga dels Torms a l’antiga escola, ara tancada, i promourà productes locals. Arbeca va recuperar el dia 18 el mateix servei
Els Torms i Arbeca recuperen les seues respectives fleques. En el cas dels Torms, una família de Mataró amb arrels a la població de les Garrigues ho farà el proper mes d’agost ja que està rehabilitant una aula de l’antiga escola, tancada fa temps, com a botiga on també pretén promoure online la venda de productes de qualitat com olis i vins de la comarca i fins i tot tòfona conreada a Bellaguarda. David Masip viu ja fa uns mesos amb la seua dona i la seua filla al poble a la casa del seu pare, tot i que busca habitatge, una tasca que no li resulta gens fàcil.
El passat 4 de gener va tancar les portes l’única botiga d’aquesta petita localitat de les Garrigues de 138 habitants. Des d’aleshores, l’alcalde, Josep Guiu, alguns regidors i fins i tot la secretària, són els encarregats de vendre el pa a l’ajuntament diversos dies a la setmana i també de la distribució de medicaments. El pa s’encarrega al Forn de les Garrigues d’Artesa de Lleida generalment el mateix dia que els veïns el compraran.
El David també es convertirà en l’agutzil del poble. “Avui mateix ens hem empadronat als Torms. Aquest ha estat un gran pas per a nosaltres i un important canvi de vida. Volem involucrar-nos al màxim en la localitat”, explica. “En aquests moments, estem reformant l’aula de l’escola i quan puguem obrirem”. Segons l’alcalde, els veïns també decidiran quins són els articles de primera necessitat perquè puguin trobar-los a la botiga.
Per la seua part, Rafa Villalobos s’ha encarregat de reobrir la fleca d’Arbeca. Procedent també de Mataró, porta en aquesta localitat un any. L’establiment, l’únic al poble, va tancar les portes el mes de maig passat. Va reobrir el 18 d’aquest mes com Forn de Pa Molí Vell (anteriorment Cal Gabarra). Manté el mobiliari i també ofereix servei de cafeteria amb els mateixos proveïdors de Bellpuig. El Rafa assegura que “durant aquests dies he tingut molt bona acollida i els clients estan contents que s’hagi restablert un servei que és vital en un poble”. Es dona la circumstància que la parella de Villalobos regenta la papereria El Kiosk, inaugurada al febrer.
El Soleràs va recuperar el mes d’abril passat la botiga de queviures i articles de primera necessitat. Precisament, l’encarregat d’aquest establiment, juntament amb la seua parella, era l’agutzil dels Torms.
n El David, la seua dona i la seua filla viuen a la casa del pare del David, un agricultor dels Torms jubilat. “Ens està resultant molt difícil trobar habitatge per llogar”, assegura David, encara que hi ha moltes cases buides. Totes són a la venda i “no n’hem trobat cap per a llogar”. “Ens hauria agradat un lloguer d’un any amb opció a compra, però les immobiliàries no donen aquesta opció”.