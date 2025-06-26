Vilanova de Segrià deixarà de ser l’únic sense piscines
Les obres del recinte, que també serà refugi climàtic, arranquen d’aquí a uns dies i estaran a l’octubre. Més de 750.000 € invertits amb ajuts de la Generalitat
L’empresa Grúas s’encarregarà de construir les piscines i refugi climàtic de Vilanova de Segrià perquè el recinte estigui acabat el mes d’octubre d’aquest any, segons va explicar l’alcalde, Jordi Figuerol. Vilanova de Segrià és l’únic municipi d’aquesta comarca que no té aquest servei. L’actuació comportarà una inversió de més de 750.000 euros finançats per la Generalitat a través de la conselleria de Territori i el Pla Únic d’Obres i Serveis (PUOS). El complex tindrà una extensió d’uns 4.000 metres quadrats i una gran piscina amb una zona de platja per a l’entrada dels banyistes i una profunditat d’uns 1,70 metres, va explicar l’alcalde.
El municipi és l’últim de la comarca sense piscines, després de l’obertura el 2023 de les de Benavent de Segrià. Els seus veïns compten a l’estiu amb un abonament que el consistori finança a mitges amb els usuaris perquè puguin entrar a altres recintes del Segrià o la Noguera, va explicar Figuerol. Precisament, les noves piscines s’ubicaran al costat de la zona de serveis, el col·legi, la guarderia i el casal de jubilats. Va incidir que les obres han d’estar acabades a l’octubre per no perdre subvencions. Figuerol va explicar que “si el temps acompanya, podria donar-se el cas de poder-les estrenar en l’actual temporada estival, malgrat que serà molt just”.
El projecte compta amb unes altres dos fases més que s’aniran desenvolupant gradualment en els propers anys i que contemplen la construcció dels vials i els accessos al recinte, va indicar l’alcalde. Les obres començaran en els propers dies i s’han demorat per modificacions en el projecte inicial i els terminis per aconseguir les subvencions de l’administració, va remarcar l’edil.
n L’ajuntament centra l’actual mandat a dotar de tots els serveis bàsics la població. Els últims pressupostos participatius van costejar les instal·lacions del nou gimnàs municipal que es va obrir el mes de febrer passat. Està obert de dilluns a dissabte en horari de 06.00 a les 23.00 hores. D’altra banda, fa un any l’ajuntament va adjudicar per 121 euros al mes l’explotació del bar social al local de la Llar de Jubilats. El contracte, a més d’establir la concessió del servei per una quantitat simbòlica per mantenir-lo obert, contemplava la condició d’organitzar jornades de bingo tots els dies de dilluns a dissabte a partir de les 18.00 hores, segons va explicar l’alcalde. Segons Figuerol, és important que els pobles ofereixin el major nombre de serveis possible per mantenir la població.