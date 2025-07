Detinguts dos camioners a Soses per manipular el tacòmetre del vehicle

Publicat per redacció Creat: Actualitzat:

Dos camioners de 37 i 54 anys van ser detinguts el 25 de juny com a presumptes autors d'un delicte de falsedat documental, segons han explicat els Mossos d'Esquadra, concretament per manipular manualment el tacòmetre del vehicle, l'aparell que registra les hores de conducció de cada camioner. Els fets van passar el mateix dia 25, al punt quilomètric 446 de l'A2 dins el terme municipal de Soses (Segrià). En aquest punt, mossos de trànsit feien un control de vehicles de transport per carretera. Cap a dos quarts d'onze del matí els agents van aturar un camió amb matrícula italiana, que transportava vedells. Dins el vehicle hi havia dos conductors professionals, un dels quals operava el vehicle mentre l'altre dormia.

Durant la inspecció i anàlisi de la informació dels tiquets i del tacògraf els agents van comprovar que les dues persones s'alternaven en la conducció, introduint manualment dades falses al tacògraf. La falsedat en la introducció de dades comporta que els conductors puguin conduir el vehicle sense haver fet correctament el descans i que aquesta infracció no pugui ser detectada.

El vehicle portava instal·lat un tacògraf intel·ligent que enregistrava la localització via sistema GPS cada tres hores de conducció i també gravava la geolocalització quan introduïen o extreien la targeta de conductor del tacògraf.

Descartada una equivocació involuntària en la introducció de les dades, els Mossos conclouen que tot apuntava a una clara voluntat dels conductors d'impedir una inspecció correcta de les activitats laborals, tot allargant la jornada de conducció i tot reduint els períodes de descans amb una afectació directa en la seguretat viària.

El vehicle transportava 66 vedells des de França amb destinació a una població de la Franja de Ponent. Tot i que algunes de les activitats de conducció havien estat fetes fora del territori d'Espanya, tenien afectació a les que es feien dins del territori espanyol. Atès que els dos conductors van quedar detinguts, els mossos van avisar l’empresa propietària del camió, que va enviar un tercer conductor per transportar el bestiar al punt de destí.

Seguidament, gràcies a la implicació de la Fiscalia de Lleida i a la celeritat de la jutgessa de guàrdia, es va iniciar un procediment judicial urgent que va finalitzar en un judici ràpid condemnatori dels dos conductors.