Incendis als Alamús, Isona i els Plans de Sió

Els Bombers van treballar ahir en l’extinció d’incendis de vegetació a Isona i Conca Dellà, els Alamús i a Pinell de Solsonès. En el primer, l’avís es va rebre a les 11.52 hores i es van activar quinze dotacions i també es va sol·licitar l’ajuda dels veïns amb tractors i cisternes. El foc es va iniciar en un camp proper a la carretera C-1412b i es va donar per estabilitzat cap a les 13.30 hores. Per una altra banda, a les 13.12 hores, es van activar sis dotacions terrestres i un helicòpter per sufocar un altre incendi agrícola als Alamús. A la tarda, els Bombers van treballar en una petita represa de l’incendi de Pinell de Solsonès, que es va iniciar diumenge. Mentrestant, una vintena de dotacions es van activar per un foc de vegetació agrícola als Plans de Sió, que també va mobilitzar pagesos amb tractors. El cap de l’incendi es va frenar pel canal de Cervera.

La Generalitat exigeix extremar la precaució quan avui està previst que comenci una nova onada de calor. Els Agents Rurals tenen activat per a avui el nivell 3 del Pla Alfa per molt alt risc d’incendi a Almatret, la Granja d’Escarp i Seròs. Aquest perill implica la suspensió de totes les activitats amb risc prèviament autoritzades o comunicades.