Mor un ciclista al caure des de 300 metres per un barranc a Aran

Un ciclista de 60 anys veí de Vila-seca va morir ahir després de precipitar-se per un barranc a la Val d’Aran. La víctima, que anava en grup amb altres companys del Tarragonès, va caure des d’una altura d’uns 300 metres a la zona de Valarties. La sala de Control d’Aran va rebre l’avís cap a les 12.00 hores, a través del 112, que una persona s’havia precipitat per un barranc al municipi de Naut Aran. La persona va ser evacuada pel Grup de Rescat de Muntanya (GRM) dels Pompièrs d’Aran fins a l’heliport de Vielha, on va ser atesa per personal mèdic d’Aran Salut, que no va poder fer res per salvar-li la vida i només va poder certificar-ne la mort. La víctima es trobava en una zona de difícil accés. El ciclista circulava amb una bicicleta elèctrica i es va accidentar quan anava per un sender escarpat. El Conselh Generau d’Aran va lamentar el tràgic succés i van transmetre les condolences a família i amics de la víctima.

El mes de març passat, un veí de Senet, nucli de Vilaller, de 38 anys i que era guarda del refugi de Cap de Llauset, va morir després de patir una caiguda d’uns 300 metres mentre descendia pel pendent del pic Russell Oriental, al Parc Natural de Posets-Maladeta, al terme municipal de Montanui. Uns dies després, un home de 63 anys va morir quan va tenir un accident quan es trobava a la cara nord del pic Montlude. Els Pompièrs d’Aran van rebre l’avís i van mobilitzar el Grup de Rescat de Muntanya. La víctima va ser evacuada en helicòpter fins l’heliport de Vielha, on els serveis mèdics van certificar-ne la mort. Al gener, va perdre la vida un jove de 28 anys de les Borges Blanques després de caure des d’uns 15 metres quan escalava una paret a la Foca de Canalda, a Odèn, a la comarca del Solsonès.

Mor ofegat un escalador nord-americà al riu Cinca

Un home nord-americà de 48 anys va morir ahir ofegat en una bassa del riu Cinca, en una zona entre el terme municipal de Tella-Sin i el de Bielsa, al Pirineu oscenc. Al lloc es van desplaçar bombers de la diputació d’Osca i especialistes del Greim de la Guardia Civil de Boltanya, que van rescatar el cos sense vida. Pel que sembla, el grup s’estava refrescant al riu quan van succeir els fets. D’altra banda, la Guàrdia Civil va rescatar dimecres a Canfranc una menor de 14 anys que havia patit un possible cop de calor.