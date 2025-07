Una tempesta elèctrica avaria el telefèric de la Vall Fosca

Publicat per redacció Creat: Actualitzat:

El telefèric de la Vall Fosca no podrà iniciar la temporada aquest dissabte, tal i com estava previst, a causa d’una avaria per la tempesta elèctrica que es va produir el 23 de juny. Els tècnics d’Endesa estan treballant en la resolució de la incidència per tal de poder reprogramar l’inici de la temporada en els propers dies.

Endesa ja havia dut a terme la revisió anual preceptiva del telefèric, que inclou diverses tasques de manteniment mecànic i elèctric, el control exhaustiu de l’estat del cablejat, l’engreixat dels cables i la comprovació de tots els elements de seguretat. Un cop superada aquesta inspecció, la Direcció General de Transport per Cable de la Generalitat de Catalunya n’autoritza l’ús públic i, així, el telefèric es pot cedir novament a l’ajuntament de la Torre de Capdella per a l’explotació turística durant la temporada d’estiu.