Alfés tindrà la setmana que ve el tercer alcalde en dos anys

Alfés investirà la setmana que ve el seu tercer alcalde des de les passades eleccions municipals del 2023. El fins ara primer edil, Joel Falcó, va formalitzar ahir la seua renúncia al càrrec i s’espera que el ple per investir el seu successor se celebri dimarts o dimecres. Tot apunta que el relleu serà la fins ara tinenta d’alcalde, Dèlia Almenara. Tant Falcó com Almenara formen part del grup d’Acord Municipal, marca blanca d’ERC.

Després de la renúncia de Falcó, Almenara exercirà com a alcaldessa accidental fins que se celebri el ple d’investidura. L’alcalde sortint va donar per segur durant la sessió que la fins ara tinenta d’alcade el succeirà al càrrec, i va valorar que ella podrà tenir una dedicació més gran a l’ajuntament al viure i treballar a Alfés. Falcó, per la seua part, va renunciar davant de la dificultat de compaginar l’alcaldia amb la seua professió com a docent a Lleida. Falcó va rellevar com a alcalde Hilari Guiu el setembre del 2023, poc després de les eleccions municipals. La renúncia de Guiu per problemes de salut va donar pas a un govern unitari a Alfés de Junts i ERC.