D’Àger a la Vall de Boí, 6 dies en transhumància

Una quinzena de persones a més de dos pastors participen des de dimecres passat 25 en el projecte Prepast, Pastures del Pirineu, destinat a recuperar els camins ramaders tradicionals i posar en relleu el paper ecològic, cultural i històric de la ramaderia extensiva. Aquell dia va sortir d’Àger, amb un ramat de més de 220 ovelles de raça xisqueta, una comitiva de veïns procedents de Lleida, el Berguedà i València per viure in situ com es desenvolupa una activitat ancestral com és la transhumància. Dimecres es va efectuar el trajecte d’Àger al coll d’Ares, dijous des d’Ares a Meüll, ahir divendres va sortir d’aquest punt cap a Claramunt i avui està previst seguir camí fins a la Pleta Verda. Diumenge la meta està a Corroncui i dilluns l’arribada final serà a la Vall d’Erta, a les pastures de les muntanyes de l’Alta Ribagorça, segons va indicar un dels organitzadors, Jordi Bas.

Durant aquests sis dies, el ramat, guiat per pastors professionals i interessats en aquesta activitat ramadera, seguiran a peu una ruta tradicional d’uns 90 quilòmetres durant dia i a la nit acamparan a la intempèrie. Per a les nits s’han organitzat una sèrie d’activitats que van des de sessions d’astronomia per veure les estrelles, xarrades sobre la transhumància, actuacions musicals amb acordió, concerts amb instruments tradicionals, projecció de documentals i un dinar popular dilluns per a tot el públic que vulgui acudir a Erta. Està previst que avui dissabte conflueixin a la Pleta Verda, a Tremp, uns altres dos ramats de 580 ovelles cada un.

Amb aquesta iniciativa es pretén crear espais de trobada intergeneracional i territorial promovent la gestió sostenible del paisatge i el patrimoni cultural vinculat al pasturatge. El projecte Prepast compta amb el suport de la Fundació Biodiversitat del ministeri per a la Transició Ecològica.