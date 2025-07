El Romeral d'Albesa inspira una fira del camp romà

Albesa vol culminar el projecte de museïtzació del jaciment de la vila romana del Romeral, que implicarà la recuperació de mosaics, renovar la senyalització i il·luminar els espais per facilitar les visites nocturnes, especialment a l’estiu, i organitzar activitats temàtiques o recreacions històriques. L’alcalde, Antoni Balasch, va apuntar que l’objectiu final de les actuacions, que es preveuen a partir d’ara fins a la primavera vinent, és sistematitzar les visites i paral·lelament organitzar una fira del món rural romà. Les actuacions més imminents, que compten amb una inversió de 119.500 euros, inclouen la consolidació de la zona de les termes, nous plafons informatius, així com la creació d’un espai per projectar continguts sobre la història de la vila. Va afegir que actualment s’han acabat treballs per millorar els drenatges de la zona i les canonades, en què s’han invertit 35.000 euros.

Balasch va explicar que la previsió també és recuperar els mosaics que han estat restaurats i que estan al Museu de Lleida, perquè es puguin observar “al seu espai original i quedin exposats de manera permanental jaciment”. Una segona fase del projecte de museïtzació compta amb l’adequació del peristil (jardí interior) per recrear el que era un antic claustre romà. Els treballs es faran amb una ajuda dels fons Feder de 144.000 euros.