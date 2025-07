Bèsties de foc per il·luminar la nit a Tremp

Publicat per Marc Codinas Periodista Creat: Actualitzat:

Bèsties de foc de tot Catalunya es van citar ahir a Tremp, en el marc de la Pallars de Foc, una festa organitzada per la Colla de Diables Lo Peirot. A més de la Cremablat, l’àguila bicèfala de Tremp, visiten aquest cap de setmana la capital del Pallars Jussà bèsties com el Quiquericoc de la colla de diables de les Valls d’Àneu, la Cuca de Castellbisbal, el Griu d’Artesa de Lleida, el Cabró de les Franqueses del Vallès o el Drac Aimeric de Ribera d’Ondara. Les figures van ser exposades durant tot el matí a la pista del Pinell, on es va portar a terme un vermut musical de la mà de Malas Lenguas. A la tarda, els Castellers Malfargats de Pallars van fer una demostració de torres humanes. El va seguir el correfoc, que va prendre la metxa per a la resta de la nit. La festa va continuar passada la mitjanit amb les actuacions de Pastes Bros, Ruc’n’Roll i DJ Figue.

La celebració seguirà avui amb una cercavila sense foc a la plaça de l’ajuntament de Tremp a les 11.30 hores i un vermut musical a la pista del Pinell amenitzat per Mark and Charlie.

Per una altra banda, el calendari de falles del Pirineu va seguir cremant ahir, coincidint amb la nit de Sant Pere, en diversos pobles pirinencs. Estaven previstes baixades de torxes a València d’Àneu i a Llavorsí. Aquest últim s’afegeix a la festa per segon any consecutiu. Dissabte vinent les baixaran a Alós d’Isil i a Barruera.