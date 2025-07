Incendis de vegetació a la Pobla de Segur, Lleida, Albesa i les Avellanes

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

Els Bombers de la Generalitat van treballar durant la tarda d’ahir en l’extinció de diversos incendis de vegetació. El més complex es va declarar a les 15.03 hores al paller d’una granja de la Pobla de Segur, i va obligar a tallar durant part de la tarda la carretera L-522. A les 15.44 hores van aconseguir donar-lo per estabilitzat però hi va haver un focus secundari que es va propagar a una zona forestal. Al lloc van acudir 13 dotacions terrestres i cinc dotacions aèries. A mitja tarda el van donar per estabilitzat. Va calcinar uns 2.300 metres quadrats. Un tractor també va resultar afectat. Un segon foc es va declarar 16.27 a la partida Roquetes, entre Lleida i Alcoletge, Al lloc van acudir tres dotacions. Va calcinar un canyís. Els Bombers van explicar que l’avís el van donar conductors que circulaven per l’autovia A-2, a un quilòmetre de distància del punt d’ignició. Posteriorment, es va declarar un incendi de rostolls a Albesa (18.11 h) i un altre a la zona de les Avellanes (18.57 h). D’altra banda, van continuar revisant zones cremades a Granyena o Oliola, entre altres.