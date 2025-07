Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

L’Arxiu de l’Alta Ribagorça ha ingressat aquesta setmana el fons patrimonial de casa Joaniquet de Vilaller. La documentació, datada entre els anys 1450 i 1830, ja està disponible per a la seua consulta presencial a l’arxiu. Entre els documents, hi ha testaments, capítols matrimonials o compravendes. Destaquen manuals notarials de principis del segle XVII i una partitura musical per a uns cants missals.