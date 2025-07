Lleida incorpora la setmana que ve 52 nous mossos d’esquadra

Publicat per Laura García Redactora Segre REDACCIÓN Creat: Actualitzat:

Les comarques lleidatanes comptaran a partir de la setmana vinent amb 52 mossos d’esquadra en pràctiques. Són agents de la nova promoció que acabaran la formació a les comissaries de la demarcació. Per regions policials, 36 ho faran a la de Ponent i 16 a la de l’Alt Pirineu i Aran. Sobre aquesta última, s’esperava que hi hagués més efectius, ja que durant l’estiu s’incrementa la població en la majoria de comarques pel turisme. Així, per exemple, a la Cerdanya hi pot arribar a haver fins a 100.000 persones més.

És una xifra lleugerament inferior a la que hi va haver l’agost de l’any passat, quan es van destinar 75 nous agents, 35 dels quals a comissaries de la regió policial de Ponent i 40 a les de muntanya.

Durant l’estiu, Interior incrementa la capacitat operativa amb 733 efectius policials més. Són els agents de la 32 promoció dels Mossos, que s’incorporen a pràctiques i que hauran de fer front a tasques relacionades amb l’època estival. A Ponent se centraran a reforçar la vigilància a la campanya de la fruita, de forma especial al Baix Segre, però també a reforçar dispositius al Barri Antic i a la Mariola, a Lleida. A l’Alt Pirineu i Aran, les accions se centraran a reforçar la presència en festes majors com la de la Seu d’Urgell i en esdeveniments culturals i esportius amb gran quantitat de persones com el Summerfest de Puigcerdà.

