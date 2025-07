Nou espai dedicat al dol perinatal a Vilaller

Publicat per Marc Codinas Periodista Creat: Actualitzat:

L’Alta Ribagorça disposa des d’ahir d’un lloc simbòlic dedicat al dol gestacional, neonatal i perinatal, concebut per facilitar un espai de recolliment, memòria i acompanyament per a les famílies afectades. Es troba al cementiri de Vilaller, que ahir va celebrar una cerimònia per inaugurar-lo, durant la qual alguns dels assistents van fer ofrenes simbòliques, com flors teixides a ganxet o pedres amb el nom inscrit de la criatura que van perdre.

L’espai compta amb un petit altar amb la inscripció “Fins i tot el més petit dels peus té el poder de deixar petjades eternes en aquest món”. A més, el consistori ha disposat una cistella amb pedres perquè qui vulgui pot fer també la seua ofrena.

L’acte va comptar amb la presència de Sònia Llenes, representant de l’Associació Chisana, impulsora de l’espai. Per la seua part, l’alcaldessa de Vilaller, Maria José Erta, va explicar que “volem visibilitzar un dol sovint silenciat, trencar el tabú i oferir a les famílies un entorn de respecte”. Hi ha també espais dedicats al dol perinatal a Lleida, Corbins o la Seu d’Urgell.