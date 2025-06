Projecten un pàrquing a l’entrada del poble d’Altet amb 78 places

Publicat per Laia Pedrós Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de Tàrrega ha aprovat el projecte per construir una zona d’aparcament amb capacitat per a 78 vehicles a Altet. El nou pàrquing ocuparà un terreny de titularitat privada de 3.831 metres quadrats, finca que s’expropiarà prèviament i que està situada a l’entrada del poble. El regidor d’Urbanisme, José Luis Marín, va explicar que “l’actuació pretén evitar que el poble quedi col·lapsat de cotxes especialment durant l’estiu, quan rep moltes persones foranes per a les piscines o durant la festa major”. En aquest sentit, Marín va apuntar que “l’objectiu final és millorar la mobilitat i la funcionalitat dins del poble”.

El projecte també contempla el trasllat de la parada del bus a aquest nou espai amb un carril pavimentat de 400 metres. Ara està situada a l’interior d’Altet i els vehicles tenen dificultats per maniobrar.

En paral·lel, s’instal·larà en aquest espai una nova estació elèctrica transformadora per alimentar el poble. La zona es pavimentarà i també es portaran a terme tasques de jardineria, concretament es plantaran vint-i-nou arbres, la majoria moreres, a més d’instal·lar l’enllumenat tipus led. El pressupost de l’actuació ascendeix a un total de 76.037 euros.