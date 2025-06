Tot preparat per a les festes del Segar i el Batre els dies 5 i 6

Publicat per Laia Pedrós Creat: Actualitzat:

La Fuliola recordarà, un any més, com es feien antigament les tasques del camp així com la seua evolució amb l’arribada de la maquinària agrícola. Ho farà aquest cap de setmana, dies 5 i 6 de juliol, amb la celebració de la 45a edició de les festes del Segar i el Batre. Com és tradició, els actes centrals seran les demostracions de com se segava i es batia antigament el blat a mà i amb les primeres màquines. Així, es podrà veure segar amb falç i es podrà veure en funcionament una màquina de batre del 1925. Aquestes demostracions a càrrec d’un grup de voluntaris es completaran amb un variat programa d’activitats paral·leles.

Com a novetat i per atreure el públic familiar a l’Era de la Fuliola, l’associació organitzadora de les festes ha creat el distintiu oficial de Petits Batedors, que s’entregarà a aquells nens que aconsegueixin 5 punts participant en diferents tallers programats. N’hi haurà de sabons feltrats, cistelleria de vímet, fang, mural artístic... El distintiu s’entregarà diumenge al migdia. D’altra banda, es presentarà el llibre Cugula a càrrec de la seua autora, Ivet Eroles, en el qual s’explora la condició de la dona, nascuda al marge com les males herbes, i és alhora un homenatge a les tradicions familiars que es transmeten d’àvies a mares i filles.

Així mateix, amb la col·laboració dels Amics de l’Arquitectura Popular, dissabte a la tarda tindrà lloc una demostració de construcció d’una paret amb la tècnica ancestral de la tàpia, i repetirà el Garba Sunset, una zona tranquil·la per contemplar la posta de sol des de l’espai privilegiat de l’Era. No hi faltarà tampoc el tradicional esmorzar de forca per agafar forces.