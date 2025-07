Protecció Civil envia un missatge als mòbils de la zona per demanar que no s'accedeixi al perímetre dels incendis de la Segarra

Publicat per segre Vídeo de Carmina Marsinyach Creat: Actualitzat:

Protecció Civil ha enviat un missatge als mòbils per demanar a la ciutadania de la zona que no accedeixi al perímetre dels focs de Torrefeta i Florejacs i de Sanaüja. "Prohibit accedir dins el perímetre de l'incendi i zona cremada fins que les autoritats el donin per extingit", remarca el missatge, que recorda que es manté l'elevat risc d'incendi i de revifades. El foc de Sanaüja està controlat, mentre que el de Torrefeta continua estabilitzat i els Bombers confien poder-ho controlar aquesta tarda. Tot i així, les autoritats reclamen a la població que s'esperi a l'extinció per evitar riscos innecessaris.